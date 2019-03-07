"Манчестер Юнайтед" здійснив історичний камбек та пробився в чвертьфінал ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На стадіоні “Парк-де-Пренс” в столиці Франції пройшов поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому господарі поля “ПСЖ” приймали “Манчестер Юнайтед”, передає кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі команди обмінялися забитими м’ячами. На 2 хвилині Керер обрізався при передачі на Тіаго Сілву. М’яч потрапив до Ромелу Лукаку, який обійшов на швидкості Буффона (вистрибнув на перехоплення) та вніс ігровий снаряд у порожню сітку воріт. Через десять хвилин Мбаппе видав ідеальний за таймінгом та точністю простріл на дальню штангу на Берната — іспанський фулбек встановив паритет на табло (1:1).
Проте на 30 хвилині сталась ще одна помилка гравця “ПСЖ”, на цей раз воротаря-ветерана Буффона, який почав ловити дальній постріл в руки, але м’яч відскочив на вільного Лукаку, і форвард без перешкод оформив дубль. А розв’язка баталії прийшлася на компенсований час баталії. М’яч влучив футболісту “ПСЖ” в руку у карній зоні і арбітр призначив пенальті — Буффон вгадав політ м’яча, але дотягнутися до нього не зумів.
Таким чином 1:3 і за підсумком двох ігор 3:3 і завдяки більшій кількості голів в гостях до чвертьфіналу пробились “червоні дияволи”.
Примітно, що раніше жодній команді не вдавалося відігратися в плей-оф Ліги чемпіонів після домашньої поразки з рахунком 0:2.
Варто відзначити, що “Юнайтед” вийшов в 1/4 фіналу вперше з 2014 року.
Додамо також, манкуніанці виграли всього два з останніх 11 матчів у плей-оф Ліги чемпіонів.