"Манчестер Юнайтед" совершил исторический камбэк и пробился в четвертьфинал ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На стадионе “Парк-де-Пренс” в столице Франции прошел поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в котором хозяева поля “ПСЖ” принимали “Манчестер Юнайтед”, передает корреспондент УНН.
В дебюте встречи команды обменялись забитыми мячами. На 2 минуте Керера обрезался при передаче на Тиаго Силву. Мяч попал в Лукаку, который обошел на скорости Буффона (выскочил на перехват) и внес игровой снаряд в пустую сетку ворот. Через десять минут Мбаппе выдал идеальный по таймингу и точности прострел на дальнюю штангу на Берната — испанский фулбек установил паритет на табло (1:1).
Однако на 30 минуте произошла еще одна ошибка игрока “ПСЖ”, на этот раз вратаря-ветерана Буффона, который начал ловить дальний выстрел в руки, но мяч отскочил на свободного Лукаку, и форвард беспрепятственно оформил дубль. А развязка баталии пришлась на компенсированное время баталии. Мяч попал футболисту “ПСЖ” в руку в штрафной зоне и арбитр назначил пенальти — Буффон угадал полет мяча, но дотянуться до него не сумел.
Таким образом 1:3 и по итогам двух игр 3:3 и благодаря большему количеству голов в гостях в четвертьфинал пробились “красные дьяволы”.
Примечательно, что ранее ни одной команде не удавалось отыграться в плей-офф Лиги чемпионов после домашнего поражения со счетом 0:2.
Стоит отметить, что “Юнайтед” вышел в 1/4 финала впервые с 2014 года.
Добавим также, манкунианцы выиграли всего два из последних 11 матчей в плей-офф Лиги чемпионов.