Наставник "Манчестер Юнайтед" розкрив секрет успіху у матчі з "ПСЖ"

"Це фантастика! Віра в хлопців - це те, на що ми сподівалися. У нас, очевидно, вийшов відмінний старт матчу. Ми завжди вірили. У нас був план, і він не полягав у контролі м'яча. План полягав у тому, щоб забити першими і залишитися в грі до останніх п'яти або десяти хвилин. І у нас вийшло. Фред і Мактоміней зіграли чудово. Ймовірно, цей матч став проривом для Фреда. Ми завжди знали, що це можливо. Це такий клуб! Це те, що ми робимо! Це просто "Манчестер Юнайтед". Два молодих гравця (Чонг і Грінвуд – ред.), які вийшли на заміну, додали нам енергії, коли нам потрібен був гол", - заявив норвежець.

Також Сульшер відзначив великий вклад в успіхи колективу нападника Ромелу Лукаку.

"Шість голів у трьох матчах (про Лукаку – ред.) - непогано. Лукаку зараз просто на висоті. Він отримав свою частку критики, але ми використовували на позиції, яка підходить йому краще. Я радий за нього", - додав керманич "Червоних дияволів".

Нагадаємо, що "МЮ" став першим клубом в історії плей-оф ЛЧ, який пройшов суперника після домашньої поразки 0:2.