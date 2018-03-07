Наставник "Лацио" назвал "Динамо" командой с традициями
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Главный наставник римского "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о подготовке футболистов и охарактеризовал будущего соперника по 1/8 финала Лиги Европы - киевское "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на сайт "орлов".
Наставник "Лацио" также рассказал о предыдущих поединках перед матчем с "Динамо".
"Провели два хороших матча - с "Миланом" и "Ювентусом", но оба проиграли. Результат определили эпизоды, и это, конечно, очень неприятно. Считаю, что заслуживали большего. Мы много говорили об этих матчах, мы анализировали их", - добавил он.
Индзаги отметил, что "Динамо" - команда с традициями".
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"Я помню, как играл против нее в Лиге чемпионов в 1999 году, сейчас эта команда хорошо построена и очень молодая. Украинцы очень хорошо себя зарекомендовали, нам не стоит недооценивать их. Мы хотим добиться положительного результата в Риме, ведь в Киеве, при поддержке "Динамо" и суровой погоды, нам будет очень трудно", - отметил он.
Кроме того коуч отметил, что его подопечные демонстрируют высокие показатели на тренировках и у него еще есть время, чтобы определиться с окончательным составом.
Добавим также, поединок на "Олимпико" состоится уже завтра в 22:05.