Наставник "Лаціо" назвав "Динамо" командою з великими традиціями
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Головний наставник римського "Лаціо" Сімоне Індзагі розповів про підготовку футболістів та охарактеризував майбутнього суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи - київське "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт "орлів".
Наставник "Лаціо" також розповів про попередні поєдинки перед матчем з "Динамо".
"Провели два хороших матчі - з "Міланом" і "Ювентусом", але обидва програли. Результат визначили епізоди, і це, звичайно, дуже неприємно. Вважаю, що заслуговували більшого. Ми багато говорили про ці матчі, ми аналізували їх", - додав він.
Індзагі наголосив, що "Динамо" - команда з великими традиціями".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" без Мбокані та Гусєва вирушило на матч з "Лаціо"
"Я пам'ятаю, як грав проти неї в Лізі чемпіонів в 1999 році, зараз ця команда добре побудована і дуже молода. Українці дуже добре себе зарекомендували, нам не варто недооцінювати їх. Ми хочемо домогтися позитивного результату в Римі, адже в Києві, за підтримки "Динамо" та сурової погоди, нам буде дуже важко", - зауважив він.
Окрім того коуч зазначив, що його підопічні демонструють високі показники на тренуваннях і в нього ще є час аби визначитися з остаточним складом.
Додамо також, поєдинок на "Олімпіко" відбудеться вже завтра о 22:05.