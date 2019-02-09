Наставник "Гента" назвал сильные и слабые компоненты игры Безуса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Главный наставник бельгийского "Гента" Йес Торуп охарактеризовал новичка клуба украинского полузащитника Романа Безуса, сообщает УНН со ссылкой на Voetbalkrant.
"Безус попал в наше поле зрения во время выступлений за другой бельгийский клуб - "Сент-Трюйден". Нас поразила способность Романа видеть поле и участвовать в командной игре. Впрочем, Роману нужно прогрессировать. Он довольно часто теряет мяч. Теперь ему нужно научиться лучше контролировать мяч и стать еще более раскованным футболистом", - заявил руководитель команды.
Напомним, что Безус удачно выступил в поединке Кубка Бельгии и принес "Гента" путевку в финал турнира.