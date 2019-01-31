Дебютні голи Безуса вивели "Гент" до фіналу Кубку Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Новачок бельгійського "Генту" Роман Безус став героєм зустрічі у відповідь півфіналу Кубку Бельгії з футболу, передає кореспондент УНН.
У гостях "Гент" Безуса виступав проти "Остенде". Перша зустріч завершилася результативною нічиєю 2:2. Стартовий тайм другого матчу продемонстрував перевагу "Остенде" 2:0. Тільки в заключну 10-хвилинку "Генту" вдалося перевести гру в додатковий час, а згодом у серію пенальті.
Саме Безус відзначився на компенсованій хвилині до гри і встановив нічию 2:2. Екс-півзахисник "Дніпра" забив м'яч ударом головою після подачі з кутового.
Далі протистояння продовжилось у серії післяматчевих пенальті, де українець реалізував вирішальний пенальті та подарував "Генту" путівку до фіналу.
Інші двоє українців "буйволів" також взяли участь у грі: Яремчук провів увесь поєдинок і отримав жовту картку, а Ігор Пластун вийшов у старті і був замінений на 38 хвилині.
Додамо, що у фіналі "Гент" за можливий четвертий Кубок Бельгії зустрінеться із ФК "Мехелен".