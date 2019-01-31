Дебютные голы Безуса вывели "Гент" в финал Кубка Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Новичок бельгийского "Гента" Роман Безус стал героем встречи полуфинала Кубка Бельгии по футболу, передает корреспондент УНН.
В гостях “Гент” Безуса выступал против “Остенде”. Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2. Стартовый тайм второго матча продемонстрировал преимущество “Остенде” 2:0. Только в заключительную десятиминутку “Гента” удалось перевести игру в дополнительное время, а затем в серию пенальти.
Именно Безус отметился на компенсированной минуте к игре и установил ничью 2:2. Экс-полузащитник “Днепра” забил мяч ударом головой после подачи с углового.
Далее противостояние продолжилось в серии послематчевых пенальти, где украинец реализовал решающий пенальти и подарил “Гента” путевку в финал.
Двое украинский “буйволов” также приняли участие в игре: Яремчук провел весь поединок и получил желтую карточку, а Игорь Пластун вышел в старте и был заменен на 38 минуте.
Добавим, что в финале “Гент” за возможный четвертый Кубок Бельгии встретится с ФК “Мехелен”.