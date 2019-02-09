Наставник "Генту" назвав сильні та слабкі компоненти гри Безуса
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головний наставник бельгійського “Гента” Йєс Торуп охарактеризував новачка клубу українського півзахисника Романа Безуса, повідомляє УНН з посиланням на Voetbalkrant.
“Безус потрапив в наше поле зору під час виступів за інший бельгійський клуб — „Сент-Трюйден“. Нас дуже вразила здатність Романа бачити поле і брати участь в командній грі. Втім, Роману потрібно прогресувати. Він досить часто втрачає м’яч. Тепер йому потрібно навчитися краще контролювати м’яч і стати ще більш розкутим футболістом”, — заявив керманич команди.
Нагадаємо, що Безус вдало виступив у поєдинку Кубку Бельгії та приніс “Генту” путівку до фіналу турніру.