Наставник "Генту" назвав сильні та слабкі компоненти гри Безуса

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головний наставник бельгійського “Гента” Йєс Торуп охарактеризував новачка клубу українського півзахисника Романа Безуса, повідомляє УНН з посиланням на Voetbalkrant.

“Безус потрапив в наше поле зору під час виступів за інший бельгійський клуб — „Сент-Трюйден“. Нас дуже вразила здатність Романа бачити поле і брати участь в командній грі. Втім, Роману потрібно прогресувати. Він досить часто втрачає м’яч. Тепер йому потрібно навчитися краще контролювати м’яч і стати ще більш розкутим футболістом”, — заявив керманич команди.

Нагадаємо, що Безус вдало виступив у поєдинку Кубку Бельгії та приніс “Генту” путівку до фіналу турніру.

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