Наставник "Генту" назвав сильні та слабкі компоненти гри Безуса

“Безус потрапив в наше поле зору під час виступів за інший бельгійський клуб — „Сент-Трюйден“. Нас дуже вразила здатність Романа бачити поле і брати участь в командній грі. Втім, Роману потрібно прогресувати. Він досить часто втрачає м’яч. Тепер йому потрібно навчитися краще контролювати м’яч і стати ще більш розкутим футболістом”, — заявив керманич команди.

Нагадаємо, що Безус вдало виступив у поєдинку Кубку Бельгії та приніс “Генту” путівку до фіналу турніру.