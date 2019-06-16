Наставник "Челси" возглавил ФК "Ювентус"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарры перешел на должность главного наставника итальянского "Ювентуса", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу итальянского гранда.
Клубы договорились о завершении контракта Сарры с "Челси", по которому у тренера оставалось еще два года.
Соглашение с итальянским наставником и туринцами рассчитано на три года.
На посту главного тренера "Ювентуса" Сары сменил Массимилиано Аллегри, который работал в клубе пять лет.
Примечательно, что под руководством Сарре "аристократы" пришли в Лиге Европы до финала, где нанесли поражение "Арсенала".