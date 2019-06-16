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Наставник "Челсі" очолив ФК "Ювентус"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Тренер англійського футбольного клубу "Челсі" Мауріціо Сарри перейшов на посаду головного наставника італійського "Ювентусу", інформує УНН з посиланням на прес-службу італійського гранду.

Наставник "Челсі" очолив ФК "Ювентус"

Клуби домовилися про завершення контракту Саррі з "Челсі", за яким у тренера залишалося ще два роки.

Угода з італійським наставником і туринцями розрахована на три роки.

На посту головного тренера "Ювентуса" Сарри змінив Массіміліано Аллегрі, який працював в клубі п'ять років.

Примітно, що під орудою Саррі "аристократи" дійшли в Лізі Європи до фіналу, де завдали поразки "Арсеналу".

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