Наставник "Бенфики" назвал главный минус в игре Яремчука
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Наставник лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш охарактеризовал игре и недостаток в ней форварда сборной Украины Романа Яремчука, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Португалии.
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"Яремчук несколько раз удачно уходил в глубину поля. У него появилось больше мобильности в действиях. Он не забил, а для нападающего это всегда проблема. Но у него были хорошие отрезки, он хорошо играет корпусом, но это все еще не то, к чему мы стремимся ", - так коуч рассказал об игре Яремчука в матче с" Боавиштой "(1: 1).
По мнению Жезуша, главной проблемой для Яремчука является его незнание португальского языка.
"Он уже знаком с нашей системой, но есть определенные трудности. Роман пока не говорит по-португальские, а рядом с ним играет футболист, который говорит только по-испанские (Дарвин). В этом есть проблемы с адаптацией. Но Яремчук доказал свое мастерство на Евро-2020, где выступал в составе сборной Украины. На мой взгляд, с "Боавиштой" он показал хорошую игру ", - отметил Жезуш.
Дополнение
После прихода в "Бенфику" Яремчук провел восемь матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.