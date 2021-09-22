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Наставник "Бенфики" назвал главный минус в игре Яремчука

Наставник "Бенфики" назвал главный минус в игре Яремчука

Киев  •  УНН

 • 31118 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Наставник лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш охарактеризовал игре и недостаток в ней форварда сборной Украины Романа Яремчука, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Португалии.

Цитата

"Яремчук несколько раз удачно уходил в глубину поля. У него появилось больше мобильности в действиях. Он не забил, а для нападающего это всегда проблема. Но у него были хорошие отрезки, он хорошо играет корпусом, но это все еще не то, к чему мы стремимся ", - так коуч рассказал об игре Яремчука в матче с" Боавиштой "(1: 1).

По мнению Жезуша, главной проблемой для Яремчука является его незнание португальского языка.

"Он уже знаком с нашей системой, но есть определенные трудности. Роман пока не говорит по-португальские, а рядом с ним играет футболист, который говорит только по-испанские (Дарвин). В этом есть проблемы с адаптацией. Но Яремчук доказал свое мастерство на Евро-2020, где выступал в составе сборной Украины. На мой взгляд, с "Боавиштой" он показал хорошую игру ", - отметил Жезуш.

Дополнение

После прихода в "Бенфику" Яремчук провел восемь матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.

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