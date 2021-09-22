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Наставник “Бенфіки” назвав головний мінус у грі Яремчука

Наставник “Бенфіки” назвав головний мінус у грі Яремчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Наставник лісабонської “Бенфіки” Жорже Жезуш охарактеризував гру та недолік у ній форварда збірної України Романа Яремчука, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Португалії.

Цитата

“Яремчук кілька разів вдало відходив у глибину поля. У нього з’явилося більше мобільності в діях. Він не забив, а для нападника це завжди проблема. Але у нього були хороші відрізки, він добре грає корпусом, але це все ще не те, до чого ми прагнемо”, — так коуч розповів про гру Яремчука у матчі із “Боавіштою” (1:1).

На думку Жезуша, головною проблемою для Яремчука є його незнання португальської мови.

“Він уже знайомий з нашою системою, але є певні труднощі. Роман поки не говорить по-португальські, а поруч з ним грає футболіст, який розмовляє тільки по-іспанські (Дарвін). В цьому є проблеми з адаптацією. Але Яремчук довів свою майстерність на Євро-2020, де виступав у складі збірної України. На мій погляд, з „Боавіштою“ він показав хорошу гру”, — наголосив Жезуш.

Доповнення

Після приходу в “Бенфіку” Яремчук провів вісім матчів, забив два голи і віддав чотири ассисти.

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