"Насмешка над здравым смыслом": Минск грозится ответом Киеву за присоединение к санкциям ЕС

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает присоединение Украины к европейским санкций в отношении Минска "насмешкой над здравым смыслом" и грозится ответом на такие действия. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.