Посла України викликали “на килим” у МЗС Білорусі

“26 листопада 2020 року в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року”, - йдеться в заяві МЗС країни.

Повідомляється, що українському послу висловлена “крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони”.

На думку білоруських дипломатів, “протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів їх сімей”.

“Заявлено, що Республіка Білорусь очікує реакції української сторони в зв’язку з провокаціями, що мали місце, щодо почесного консульства Республіки Білорусь у Львові і виходить з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання”, - сказано в заяві.

Варто відзначити, починаючи з серпня біля стін посольства РБ в Україні проходять акції активістів на підтримку білоруського народу.

Нагадаємо, в жовтні українському послу в Білорусі вже вручали ноту про “недружній крок” України.

Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що Україна у відповідь на “недружні дії” вводить спеціальне мито щодо імпорту в Україну білоруських сталевих прутків, що становить 16,08% від митної вартості.