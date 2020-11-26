"Насмішка над здоровим глуздом": Мінськ грозиться відповіддю Києву за приєднання до санкцій ЄС

"Приєднання України до санкцій ЄС проти Мінська - це насмішка над здоровим глуздом. Мінськ вже підготував санкційний список проти низки українських чиновників", - цитує Макея видання.

Водночас, державне білоруське агентство БЕЛТА вказує, що Макей заявив також, що “ми не можемо розцінювати цей крок інакше як абсолютно недружній крок і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі”.

На його думку, приєднання України до західних санкцій щодо Білорусі — це “чергове несамостійне рішення сусідньої країни, яке демонструє непослідовність її політики”, пише агентство.

Нагадаємо, Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу ввели санкції проти Республіки Білорусь за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликало посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима і вручило йому ноту протесту за “серію Антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні”.

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту зовнішньополітичного відомства Білорусі, вважає таку реакцію надмірно емоційною і в цілому безпідставною.