Последствия СНБО: еще один бывший топ-чиновник отчитался о "госдаче" в Конча-Заспе

Цитата:

"... публикую фото дома и фото платежных поручений за свое жилье - и во время работы в правительстве, и при президентстве Зеленского. Это не является государственной тайной. Может для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня - нет. Ни 58 тыс. грн в 2017 году, ни 69 тыс. грн в 2020 году, ни 104 тыс. грн в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что "Бесплатный сыр может быть только в мышеловке", - написал бывший чиновник.

Детали

По словам Зубко, с 2016 года он официально арендует, проживает, декларирует и оплачивает дом в 265 кв. метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) на территории Конча-Заспы.

Напомним

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун ранее сообщил, что на этой неделе с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он платил.

Контекст

На заседании Совета по нацбезопасности и обороны накануне Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начал пользоваться "ряд непонятных лиц".

По словам Главы государства, среди таких лиц, в частности, бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, "люди по фамилии, например, Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича, например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко - Зубко".