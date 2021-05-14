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Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці - підсумки РНБО

Київ • УНН

 • 17952 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні проведуть аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися "низка незрозумілих осіб". Такі підсумки чергового засідання РНБО озвучив Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці - підсумки РНБО

Цитата:

"Сьогодні мною поставлена задача провести повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, та за яких умов вони отримали це право. Тобто, всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - заявив Президент.

Деталі

Зі слів Президента, мова про майже 400 га заповідної землі та більше 100 державних будівель і дач.

"Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента, та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що на перший погляд виглядає непогано – а насправді легалізувало перебування на цих земляхі резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище, наприклад, Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка – Зубко. І навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав Глава держави.

Він зазначив, що ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати.

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