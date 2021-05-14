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Зеленский поручил провести аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице - итоги СНБО

Киев • УНН

 • 17952 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине проведут аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начал пользоваться "ряд непонятных лиц". Таковы итоги очередного заседания СНБО озвучил Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский поручил провести аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице - итоги СНБО

Цитата:

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить полный перечень лиц, которые там проживают, и при каких условиях они получили это право. То есть, всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", - заявил Президент.

Детали

По словам Президента, речь о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

"В конце 2014 года, во времена бывшего президента, и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что на первый взгляд выглядит неплохо - а на самом деле легализует пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных человек. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии, например, Пискун, Ландык, Васюник, министры времен Януковича, например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин , - сказал Глава государства.

Он отметил, что эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить.

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