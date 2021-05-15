Наслідки РНБО: ще один колишній топ-чиновник прозвітував про "держдачу" в Конча-Заспі

Цитата:

“... публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло — і під час роботи в уряді, і під час президенства Зеленського. Це не є державною таємницею. Може для когось це “символічні суми” за оплату житла, для мене — ні. Ні 58 тис. грн в 2017 році , ні 69 тис. грн в 2020 році, ні 104 тис. грн в 2021 році за місяць. Дуже добре пам’ятаю, що “Безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці”, — написав колишній посадовець.

Деталі

Зі слів Зубка, з 2016 року він офіційно орендує, проживає, декларує і оплачує будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) на території Конча-Заспи.

Нагадаємо

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун раніше повідомив, що цього тижня з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він сплачував.

Контекст

На засіданні Ради з нацбезпеки і оборони напередодні Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися “низка незрозумілих осіб”.

Зі слів Глави держави, серед таких осіб, зокрема, колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, “люди на прізвище, наприклад, Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка — Зубко”.