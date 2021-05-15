Колишнього генпрокурора Піскуна виселяють з державної дачі

Цитата:

“Якщо Президент вважає, що мені там не можна жити, і не потрібно, вони хочуть, і розірвали в односторонньому порядку зі мною договір оренди, а не користування. Тому, я погоджуюсь із рішенням Президента, і звичайно я звідти з’їду”, — сказав ексгенпрокурор.

Деталі

Він зазначив, що було визначено перелік осіб, затверджений Кабінетом міністрів України, і у 2002 році у цей перелік осіб входили голова Верховного Суду, Генеральний прокурор України, голова Вищого господарського суду тощо, які могли отримати державну дачу — тому Піскун і отримав договір оренди на 49 років.

“Але ж це оренда, і я її платив, до вчорашнього дня... Я буду з’їжджати. Розпорядження принесли, що мені треба звідти вибратись, я і вибираюсь”, — зазначив він.

Контекст

На засіданні Ради з нацбезпеки і оборони напередодні, Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися “низка незрозумілих осіб”.

Зі слів Глави держави, серед таких осіб, зокрема, колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, "люди на прізвище, наприклад, Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка — Зубко".