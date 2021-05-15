Колишнього генпрокурора Піскуна виселяють з державної дачі

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 15167 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 55378 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 140870 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 177023 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 159125 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 158861 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109259 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88085 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 209420 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89540 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 93075 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 34047 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 46917 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 55960 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 72641 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 176588 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 209453 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 300939 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 465637 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 449554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15607 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40355 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45302 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45417 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46042 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Колишнього генпрокурора Піскуна виселяють з державної дачі

Київ • УНН

 • 40392 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун повідомив, що з ним в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Славіка Шустера” напередодні ввечері, передає УНН.

Колишнього генпрокурора Піскуна виселяють з державної дачі

Цитата:

“Якщо Президент вважає, що мені там не можна жити, і не потрібно, вони хочуть, і розірвали в односторонньому порядку зі мною договір оренди, а не користування. Тому, я погоджуюсь із рішенням Президента, і звичайно я звідти з’їду”, — сказав ексгенпрокурор.

Деталі

Він зазначив, що було визначено перелік осіб, затверджений Кабінетом міністрів України, і у 2002 році у цей перелік осіб входили голова Верховного Суду, Генеральний прокурор України, голова Вищого господарського суду тощо, які могли отримати державну дачу — тому Піскун і отримав договір оренди на 49 років.

“Але ж це оренда, і я її платив, до вчорашнього дня... Я буду з’їжджати. Розпорядження принесли, що мені треба звідти вибратись, я і вибираюсь”, — зазначив він.

Контекст

На засіданні Ради з нацбезпеки і оборони напередодні, Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися “низка незрозумілих осіб”.

Зі слів Глави держави, серед таких осіб, зокрема, колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, "люди на прізвище, наприклад, Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича, наприклад, Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка — Зубко".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36