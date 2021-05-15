Бывшего генпрокурора Пискуна выселяют с госдачи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Славика Шустера" накануне вечером, передает УНН.
Цитата:
"Если Президент считает, что мне там нельзя жить и не нужно, они хотят, и разорвали в одностороннем порядке со мной договор аренды, а не пользования. Поэтому, я согласен с решением Президента, и конечно я оттуда съеду", - сказал экс-генпрокурор.
Детали
Он отметил, что был определен перечень лиц, утвержденный Кабинетом министров Украины, и в 2002 году в этот перечень лиц входили председатель Верховного Суда, Генеральный прокурор Украины, председатель Высшего хозяйственного суда и т.д., которые могли получить государственную дачу - потому Пискун и получил договор аренды на 49 лет.
"Но это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня... Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь", - отметил он.
Контекст
На заседании Совета по нацбезопасности и обороны накануне Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начал пользоваться "ряд непонятных лиц".
По словам Главы государства, среди таких лиц, в частности, бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, "люди по фамилии, например, Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича, например, Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко - Зубко".