Последствия ночной бомбардировки Изюма в Харьковской области: обстрелянные улицы покрыты обломками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Видео последствий вражеской бомбардировки Изюма в Харьковской области показал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты продолжают уничтожать мирные города Украины. Город Изюм, Харьковская область, после обстрела", - написал Геращенко, обнародовав видео.
На видео видно, как обстрелянный район покрыт обломками и битым стеклом.
Ранее
Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом.
По данным руководства города, в результате атаки в Изюме 8 жертв — погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители.