Последствия ночной бомбардировки Изюма в Харьковской области: обстрелянные улицы покрыты обломками

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"Оккупанты продолжают уничтожать мирные города Украины. Город Изюм, Харьковская область, после обстрела", - написал Геращенко, обнародовав видео.

На видео видно, как обстрелянный район покрыт обломками и битым стеклом.

Ранее

Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом.

По данным руководства города, в результате атаки в Изюме 8 жертв — погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители.