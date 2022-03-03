Наслідки нічного бомбардування Ізюма на Харківщині: обстріляні вулиці вкриті уламками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Відео наслідків ворожого бомбардування Ізюма на Харківщині показав радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Окупанти продовжують знищувати мирні міста України. Місто Ізюм, Харківська область, після обстрілу", - написав Геращенко, оприлюднивши відео.
На відео видно, як обстріляний район вкритий уламками та битим склом.
Раніше
Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок.
За даними керівництва міста, внаслідок атаки в Ізюмі 8 жертв — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.