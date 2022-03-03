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Наслідки нічного бомбардування Ізюма на Харківщині: обстріляні вулиці вкриті уламками

Наслідки нічного бомбардування Ізюма на Харківщині: обстріляні вулиці вкриті уламками

Київ • УНН

 • 302046 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Відео наслідків ворожого бомбардування Ізюма на Харківщині показав радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують знищувати мирні міста України. Місто Ізюм, Харківська область, після обстрілу", - написав Геращенко, оприлюднивши відео.

На відео видно, як обстріляний район вкритий уламками та битим склом.

Раніше

Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок.

За даними керівництва міста, внаслідок атаки в Ізюмі 8 жертв — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.

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