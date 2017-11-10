Насирову вручили обвинительный акт

"Сегодня вручили обвинительный акт Насирову", - сказали в САП.

В ведомстве добавили, что также сегодня планируется направить акт по Р.Насирову в суд.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева установил срок ознакомления с материалами досудебного расследования по подозрению головы ДФС Украины Романа Насирова для его защиты до 6 ноября.

Напомним, 28 сентября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об установлении срока для ознакомления с материалами дела отстраненному голове ДФС Р.Насирову до 12 октября.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставили защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.