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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Насирову вручили обвинительный акт

Насирову вручили обвинительный акт

Киев  •  УНН

 • 25510 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сегодня вручили временно отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову обвинительный акт. Об этом УНН сообщили в САП.

"Сегодня вручили обвинительный акт Насирову", - сказали в САП.

В ведомстве добавили, что также сегодня планируется направить акт по Р.Насирову в суд.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева установил срок ознакомления с материалами досудебного расследования по подозрению головы ДФС Украины Романа Насирова для его защиты до 6 ноября.

Напомним, 28 сентября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об установлении срока для ознакомления с материалами дела отстраненному голове ДФС Р.Насирову до 12 октября.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставили защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.

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