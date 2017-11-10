Насірову вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро сьогодні вручили тимчасово відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обвинувальний акт. Про це повідомили УНН у САП.
"Сьогодні вручили обвинувальний акт Насірову", - сказали у САП.
У відомстві додали, що також сьогодні планується направити акт щодо Р.Насірова до суду.
Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва встановив строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування за підозрою голови ДФС України Романа Насірова для його захисту до 6 листопада.
Нагадаємо, 28 вересня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами справи відстороненому голові ДФС Р.Насірову до 12 жовтня.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надали захисту матеріали провадження для ознайомлення.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.