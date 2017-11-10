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Насірову вручили обвинувальний акт

Насірову вручили обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро сьогодні вручили тимчасово відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обвинувальний акт. Про це повідомили УНН у САП.

"Сьогодні вручили обвинувальний акт Насірову", - сказали у САП.

У відомстві додали, що також сьогодні планується направити акт щодо Р.Насірова до суду.

Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва встановив строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування за підозрою голови ДФС України Романа Насірова для його захисту до 6 листопада.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами справи відстороненому голові ДФС Р.Насірову до 12 жовтня.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надали захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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