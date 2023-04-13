Наши действия будут мощными: Зеленский собрал Военный кабинет с руководителями сектора обороны

Цитата

“Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно. Наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму дух единства. По максимуму эффективность. Подготовка – тоже по максимуму”, – заявил он.

Детали

Президент также проинформировал, что провел совещание с чиновниками и представителями Верховной Рады относительно некоторых шагов по приближению к Евросоюзу, законодательных шагов, реализации принятых изменений.

Кроме этого, Зеленский подписал указы о награждении украинских воинов. Так, 349 военнослужащих отмечены государственными наградами. Среди них – 45 бойцов Воздушных сил, 152 – ДШВ, 152 воина – Сухопутных войск.

“Особенно сегодня хочу отметить наших бойцов, которые сражаются в Донецкой области в составе ОСУВ "Таврия" генерала Тарнавского. В частности морских пехотинцев 35-й отдельной бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады. Вы, как всегда, ребята, результативны! Спасибо бойцам ОСУВ «Одесса» генерала Москалева – 63-я отдельная механизированная бригада, которая мощно бьет оккупантов за удары по нашим городам и селам на Южном направлении. И еще отмечу сегодня воинов 126-й отдельной бригады сил ТрО – аэроразведчиков. Спасибо вам, ребята, за внимательность, которая становится меткостью нашей артиллерии. Враг обязательно будет нести потери в ответ за каждый удар по украинцам”, – отметил он.

Дополнение

За прошедшие сутки Зеленский в своем традиционном вечернем обращении поздравил молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения.