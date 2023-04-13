Зеленський привітав офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання

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"Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя", — зазначив Президент України.

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Володимир Зеленський додав, що:" Без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії".

Також глава держави подякував трьом рятувальникам з Нікополя, які рятували людей "після російських ракетних ударів".

"Хочу зараз відзначити саме таких наших захисників – таких наших рятувальників, зокрема з Нікополя. Працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів!", - наголосив Зеленський.

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