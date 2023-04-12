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Зеленський схвалив спрощення призначення пенсій людям на окупованих територіях

Зеленський схвалив спрощення призначення пенсій людям на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 858075 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення права українців на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ОП.

Деталі 

Ідеться про Закон України № 2981-ІХ щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, ухвалений Верховною Радою 20 березня 2023 року.

Повідомляється, що документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

«Громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку», - зазначається в повідомленні.

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Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

• за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
• у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;
• у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
• за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

«Норми Закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх», - інформує ОП.

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