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Зеленский одобрил упрощение назначения пенсий людям на оккупированных территориях

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению права украинцев на пенсионное обеспечение в условиях военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ОП.

Детали 

Речь идет о Законе Украины № 2981-ІХ о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия, принятый Верховной Радой 20 марта 2023 года.

Сообщается, что документ направлен на обеспечение реализации гражданами права на пенсионное обеспечение в условиях военного положения.

«Граждане, которые достигли пенсионного возраста, или стали лицами с инвалидностью, или потеряли кормильца и проживают на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии. Они не могут непосредственно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи», - отмечается в сообщении.

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Принятый закон призван урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться:

• по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
• в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;
• в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;
• за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

«Нормы Закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их», - информирует ОП.

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