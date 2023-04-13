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Зеленский поздравил офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения

Зеленский поздравил офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения

Киев • УНН

 • 792236 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении поздравил молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения, об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Офиса Президента Украины.

Цитата

"Очень эмоционально и почетно для меня было сегодня поздравить наших молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением обучения. Более 3 тысяч молодых людей – профессиональных и патриотических – присоединяются сейчас к тем, кто уже защищает безопасность и нормальность жизни", — отметил Президент Украины.

Детали

Владимир Зеленский добавил, что:" Без добросовестной работы ГСЧС и полиции просто не представить нормальной жизни, не спасти многих людей. Это, собственно, то, что составляет сущность их работы – непосредственная помощь людям. Я верю, что сегодняшние выпускники учебных заведений системы МВД оправдают человеческие надежды".

Также глава государства поблагодарил трех спасателей из Никополя, которые спасали людей "после российских ракетных ударов".

"Хочу сейчас отметить именно таких наших защитников – таких наших спасателей, в частности из Никополя. Работников ГСЧС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякина, старшего сержанта Василия Музыченко, младшего сержанта Виталия Булкина. Спасибо вам, ребята, за спасение украинцев после российских ракетных ударов!", — подчеркнул Зеленский.

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