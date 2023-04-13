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Наші дії будуть потужними: Зеленський зібрав Військовий кабінет з керівниками сектору оборони

Наші дії будуть потужними: Зеленський зібрав Військовий кабінет з керівниками сектору оборони

Київ • УНН

 • 787461 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів Військовий кабінет з керівниками сектору оборони, командувачами, розвідкою та Офісом Президента, пише УНН з посиланням на звернення Глави Держави.

Цитата

“Провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно. Наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму”, – заявив він.

Деталі

Президент також поінформував, що провів нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо деяких кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін.

Окрім цього, Зеленський підписав укази про нагородження українських воїнів. Так, 349 військовослужбовців відзначені державними нагородами. Серед них – 45 бійців Повітряних сил, 152 – ДШВ, 152 воїни – Сухопутні війська.

“Особливо сьогодні хочу відзначити наших бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ «Таврія» генерала Тарнавського. Зокрема морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади. Ви, як завжди, хлопці, результативні! Дякую бійцям ОСУВ «Одеса» генерала Москальова – 63-тя окрема механізована бригада, яка потужно бʼє окупантів за удари по наших містах і селах на Південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126-ї окремої бригади сил ТрО – аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії. Ворог обовʼязково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях”, – зазначив він.

Доповнення

Минулої доби Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні привітав молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання.

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