"Наша цель - деоккупировать все наши территории" - Зеленский об освобождении Крыма

Цитата

На вопрос, действительно ли есть намерение идти в Крым и освобождать его, Зеленский ответил: «Это не намерение. Это наша земля. Наша цель - деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией, это наше море, и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше».

По его словам, у рф есть еще возможность выйти с этой территории, со всей территории, которую российские войска, начиная с 2014 года, оккупировали.

«Понимаете, потому что никто не говорит, что можно вернуть отношения. Но они могут сохранить жизни своих же людей. Я не то, что думаю о жизни их людей, я считаю, что это их общество, их жизнь, их будущее. Пропасть между нашими государствами большая, глубокая, но мы все должны осознавать, что пропасть эта, она не искусственная. Ее они выкопали. Именно путин стоит с этой лопатой, и остаться с этой лопатой в истории мира», - сказал Зеленский.

Дополнение

Как пишет издание The New York Times, США настроены помочь Украине в отношении Крыма.

NBC News со ссылкой на двух чиновников в США, ознакомленных с ситуацией, сообщал, что Украина имеет военный потенциал для того, чтобы вернуть Крым. Однако это может побудить российского президента владимира путина применить ядерное оружие, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.