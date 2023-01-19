"Наша ціль - деокупувати всі наші території" - Зеленський про звільнення Криму

Цитата

На запитання, чи дійсно є намір йти в Крим та звільняти його, Зеленський відповів: «Це не намір. Це наша земля. Наша ціль - деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією, це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю, і ми повернемо наше».

За його словами, у рф є ще можливість вийти з цієї території, з усієї території, яку російські війська, починаючи з 2014 року, окупували.

«Розумієте, тому що ніхто не каже, що можна повернути відносини. Але вони можуть зберегти життя своїх же людей. Я не те, що думаю про життя їх людей, я вважаю, що це їх суспільство, їх життя, їх майбутнє. Прірва між нашими державами велика, глибока, але ми всі повинні усвідомлювати, що прірва ця, вона не штучна. Її вони викопали. Саме путін стоїть з цією лопатою, і залишитися з цією лопатою в історії світу», - сказав Зеленський.

Доповнення

Як пише видання The New York Times, США налаштовані допомогти Україні щодо Криму.

NBC News з посиланням на двох чиновників у США, ознайомлених із ситуацією, повідомляв, що Україна має військовий потенціал для того, щоб повернути Крим. Однак це може спонукати російського президента володимира путіна застосувати ядерну зброю, що викликає занепокоєння у Вашингтоні.