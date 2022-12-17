Україна здатна повернути Крим військовим шляхом, але це може спонукати путіна застосувати ядерну зброю – ЗМІ

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Як повідомляють джерела, представник адміністрації Байдена нещодавно заявив, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути собі Крим, але всередині Білого Дому стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ, який загрожує захопленню півострова, може підштовхнути володимира путіна до застосування ядерної зброї.

Водночас представник США заявив, що Україна не має найближчої мети щодо повернення Криму, проте ЗСУ виявляли стійкість протягом усієї війни. Представники адміністрації стверджують, що за останніми трьома влученнями російськими військовими базами стоїть саме українська армія. Однак достеменно залишається невідомим, чи це було прямим наказом Офісу Президента України.

Як зазначається, Україна втратила деякі позиції довкола Бахмута на сході. Як і російська, так і українська армії перебувають там фактично в безвиході, і офіційні особи США вважають, що ЗСУ найближчими місяцями рушать на північний схід, а не на Крим.

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“Спочатку багато має статися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим”, — заявив представник США.

Однак деякі представники адміністрації приватно обговорюють, що може статися, якщо Україна почне наступ на Крим. Офіційні особи США стурбовані тим, що володимир путін може відчути себе загнаним у кут”, що викличе досить агресивну реакцію на те, що відбувається.

“Головна проблема полягає в тому, що реальна загроза російському контролю може підштовхнути путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою”, — відзначають чиновники.

Зазначається, що реальна битва за Крим супроводжуватиметься великими втратами на полі бою з обох боків, а повернути його буде складним завданням для українських сил через важку російську військову присутність і складну географію, зазначають військові експерти.

На думку аналітиків, в українців буде більше шансів атакувати інші російські цілі на материку на сході України, де російські війська більш вразливі.

Експерти та офіційний представник США заявили, що якби Україна зробила більше дій проти російських військ на сході та півдні України, вона мала б більше можливостей завдати удару по Криму.

Додамо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що росіянам не допоможуть окопи, які вони риють у тимчасово-окупованому Криму, оскільки півострів буде повернено під контроль України.