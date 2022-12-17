Украина способна вернуть Крым военным путем, но это может сподвигнуть путина применить ядерное оружие – СМИ

Детали

Как сообщают источники, представитель администрации Байдена недавно заявил, что Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но внутри Белого Дома обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление, которое угрожает захвату полуострова, может подтолкнуть владимира путина к применению ядерного оружия.

В то же время, представитель США заявил, что у Украины нет ближайшей цели по возвращению Крыма, однако ВСУ проявляли стойкость на протяжении всей войны. Представители администрации утверждают, что за последними тремя попаданиям по российским военным базам стоит именно украинская армия. Однако доподлинно остается неизвестным, было ли это прямым приказом Офиса Президента Украины.

Как отмечается, Украина потеряла некоторые позиции вокруг Бахмута на востоке. Как и российская, так и украинская армии находятся там фактически в тупике, и официальные лица США считают, что ВСУ в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на Крым.

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“Сначала многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым”, — заявил представитель США.

Однако некоторые представители администрации в частном порядке обсуждают, что может произойти, если Украина начнет наступление на Крым. Официальные лица США обеспокоены тем, что владимир путин может “почувствовать себя загнанным в угол”, что вызовет довольно агрессивную реакцию на происходящее.

“Главная проблема заключается в том, что реальная угроза российскому контролю может подтолкнуть путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного устройства”, — отмечают чиновники.

Отмечается, то реальная битва за Крым будет сопровождаться большими потерями на поле боя с обеих сторон, а вернуть его будет сложной задачей для украинских сил из-за тяжелого российского военного присутствия и сложной географии, отмечают военные эксперты.

По мнению аналитиков, у украинцев будет больше шансов атаковать другие российские цели на материке на востоке Украины, где российские войска более уязвимы.

Эксперты и официальный представитель США заявили, что если бы Украина предприняла больше действий против российских войск на востоке и юге Украины, у нее было бы больше возможностей нанести удар по Крыму.

Добавим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россиянам не помогут окопы, которые они роют во временно-оккупированном Крыму, поскольку полуостров будет возвращен под контроль Украины.