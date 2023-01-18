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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10183 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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The New York Times

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Сполучені Штати налаштовані допомогти Україні атакувати Крим — The New York Times

Київ • УНН

 • 659741 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Як пише видання The New York Times, США налаштовані допомогти Україні атакувати Крим. Причиною цьому стала зміна позиції адміністрації Байдена від більш жорсткої стосовно ураження незаконно анексованого півострова, передає УНН.

Сполучені Штати налаштовані допомогти Україні атакувати Крим — The New York Times

Деталі

Відбулася ця зміна, через те, що в адміністрації американського президента повірили, що в разі, якщо українська армія зможе показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, за словами офіційних осіб США та експертів, зменшились побоювання, що на атаки Криму Кремль відповість застосуванням тактичної ядерної зброї, хоча раніше попереджали, що ризик залишається.

Нагадаємо

18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін і державний секретар Лубкович. Усі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу і 9 дипломатів.

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