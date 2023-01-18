Сполучені Штати налаштовані допомогти Україні атакувати Крим — The New York Times

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Відбулася ця зміна, через те, що в адміністрації американського президента повірили, що в разі, якщо українська армія зможе показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, за словами офіційних осіб США та експертів, зменшились побоювання, що на атаки Криму Кремль відповість застосуванням тактичної ядерної зброї, хоча раніше попереджали, що ризик залишається.

Нагадаємо

18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін і державний секретар Лубкович. Усі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу і 9 дипломатів.