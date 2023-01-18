США настроены помочь Украине атаковать Крым — The New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Как пишет издание The New York Times, США настроены помочь Украине атаковать Крым. Причиной этому стало изменение позиции администрации Байдена от более жесткой относительно поражения незаконно аннексированного полуострова, передает УНН.
Детали
Произошло это изменение, потому что в администрации американского президента поверили, что в случае, если украинская армия сможет показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах.
Кроме того, по словам официальных лиц США и экспертов, уменьшились опасения, что на атаки Крыма Кремль ответит применением тактического ядерного оружия, хотя ранее предупреждали, что риск остается.
Напомним
18 января, в Броварах разбился вертолет, в котором летели представители МВД Украины, в частности, министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович. Все, кто находился на борту — погибли: 3 члена экипажа и 9 дипломатов.