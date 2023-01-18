США настроены помочь Украине атаковать Крым — The New York Times

Детали

Произошло это изменение, потому что в администрации американского президента поверили, что в случае, если украинская армия сможет показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, по словам официальных лиц США и экспертов, уменьшились опасения, что на атаки Крыма Кремль ответит применением тактического ядерного оружия, хотя ранее предупреждали, что риск остается.

Напомним

18 января, в Броварах разбился вертолет, в котором летели представители МВД Украины, в частности, министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович. Все, кто находился на борту — погибли: 3 члена экипажа и 9 дипломатов.