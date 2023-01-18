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“Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції”, — сказав Гарант.

За його словами 25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них — одна дитина. СБУ розпочало кримінальне провадження за фактом цієї події.

Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Національної поліції України — Ігор Клименко. Також були розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті оборонної операції та забезпечення безпеки держави.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер у якому летіли представники МВС України, зокрема, міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович. Всі, хто перебував на борту — загинули: 3 члени екіпажу та 9 дипломатів.