Почти девять часов длилась спасательная операция в Броварах

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“Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области, на месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску, спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Я благодарю всех, кто сегодня был привлечён к этой спасательной операции”, — сказал Гарант.

По его словам 25 людей были ранены, в том числе 11 детей. Погибли 14 людей, среди них — один ребенок. СБУ начало уголовное производство по факту этого события.

Временное руководство министерством будет осуществлять глава Национальной полиции Украины — Игорь Клименко. Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте оборонной операции и обеспечения безопасности государства.

Напомним

Сегодня, 18 января, в Броварах разбился вертолет в котором летели представители МВД Украины, в частности, министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович. Все, кто находился на борту — погибли: 3 члена экипажа и 9 дипломатов.