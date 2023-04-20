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"Наша сила в наших людях": Зеленский на саммите поблагодарил за "прочность громад"

"Наша сила в наших людях": Зеленский на саммите поблагодарил за "прочность громад"

Киев • УНН

 • 409810 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите городов и регионов поблагодарил украинские громады за "прочность", а также подчеркнул, что "наша сила в наших людях". Он также поблагодарил международных партнеров за участие в формате, передает УНН.

Детали

Зеленский поприветствовал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, представителей Европейского Союза, Совета Европы, правительств и парламентов присутствующих на мероприятии. Он заявил, что этим саммитом Украина открывает "новый уровень взаимодействия" на площадке Конгресса между украинскими общинами и общинами государств-партнеров, "которых мы очень высоко ценим, тех, кто так же, как и украинцы, ценит свободу и действенное местное самоуправление".

"Уважаемые мэры городов, главы муниципалитетов и ассоциаций. Я благодарю вас за участие в таком формате работы и прошу зафиксировать вас один важный факт. Факт, подтвержденный нашей обороной от российской агрессии: весь украинский народ встал на защиту своего государства, и это проявление опыта нашего народа. Народ, умеющий действовать совместно ради национального блага, умеющего защищать собственные интересы, народ, чья национальная безопасность начинается с понимания, что каждая громада должна жить достойно. Такой народ имеет преимущество в войне", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил каждую громаду, которая "в единстве с государством" взаимодействует и помогает друг другу приближать "важнейшее, что у нас есть - нашу общую победу". Он указал, что россия бросает на фронт людей, которые "не понимают, за что они погибают на нашей земле".

"Русская система существует именно так - пытается сделать привычным издевательство над людьми и обесценивание жизни, и пытается вынести это за пределы своих границ. Именно для этого россия и ее оружие, ее ракеты, бомбы, артиллерия и позорный террор (выступают - ред.) против всего, что обеспечивает нормальную жизнь. Украинская система, как и любое нормальное европейское устройство, абсолютно противоположна российской модели", - подчеркнул Зеленский.

Цитата

"Наша сила в наших людях, в наших громадах, в нашей способности действовать ради общей цели, в том числе и децентрализовано, когда это нужно. А когда мы нуждаемся в единстве и именно государственном действии, это достигается прежде всего верой людей в Украину, доверием людей своим защитникам и защитницам, друг другу. Я очень признателен прочности наших громад и всем нашим людям", - подчеркнул лидер государства.

Напомним

Сегодня, 20 апреля, впервые с начала полномасштабного вторжения в Киев с визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе встречи Зеленский обратился к генсеку с просьбой помочь преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины.

Украинские Национальные Новости

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