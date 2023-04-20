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"Наша сила в наших людях": Зеленський на саміті подякував за "міцність громад"

"Наша сила в наших людях": Зеленський на саміті подякував за "міцність громад"

Київ • УНН

 • 409812 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів подякував українським громадам за "міцність", а також наголосив, що "наша сила у наших людях". Він також подякував міжнародним партнерам за участь у форматі, передає УНН.

Деталі

Зеленський привітав Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, представників Європейського Союзу, Ради Європи, урядів та парламентів партнерів, присутніх на заході. Він заявив, що цим самітом Україна відкриває "новий рівень взаємодії" на майданчику Конгресу між українськими громадами та громадами держав партнерів, "яких ми дуже високо цінуємо, тих, хто так само як і українці, цінує свободу та дієве місцеве самоврядування".

"Шановні мери міст, голови муніципалітетів та асоціацій. Я дякую вам за участь у такому форматі роботи та прошу зафіксувати вас один важливий факт. Факт, який був підтверджений нашою обороною від російської агресії: увесь український народ став на захист своєї держави, і це прояв досвіду нашого народу. Народ, який уміє діяти спільно заради національного блага, який вміє захищати власні інтереси, народ, чия національна безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно достойно. Такий народ має перевагу у війні", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував кожній громаді, які "у єдності з державою" взаємодіють та допомагають один одному наближати "найважливіше що у нас є - нашу спільну перемогу". Він вказав, що росія кидає на фронт людей, які "не розуміють, за що вони гинуть на нашій землі".

"Російська система існує саме так - намагається зробити звичним знущання з людей та знецінення життя, і намагається винести це за межі своїх кордонів. Саме для цього росія і її зброя, її ракети, бомби, артилерія і ганебний терор (виступають, - ред.) проти усього, що забезпечує нормальне життя.  Українська система, як і будь-який нормальний європейський устрій абсолютна протилежна російській моделі", - підкреслив Зеленський.

Цитата

"Наша сила в наших людях, в наших громадах, в нашій здатності діяти заради спільної мети, зокрема і децентралізовано, коли це потрібно. А коли ми потребуємо єдності і саме державної дії, це досягається передусім вірою людей в Україну, довірою людей своїм захисникам і захисницям, одне одному. Я дуже вдячний міцності наших громад і усім нашим людям", - наголосив лідер держави.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 квітня, вперше з початку повномасштабного вторгення в Київ з візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Під час зустрічі Зеленський звернувся до генсека із проханням допомогти подолати оборонні табу у відносинах з партнерами – те, що стосується далекобійної зброї та сучасної авіації для України.

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