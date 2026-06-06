"Наша правда о войне и доказательства российских преступлений" - Зеленский поделился кадрами работы журналистов
Киев • УНН
Президент поблагодарил медийщиков за фиксацию правды о войне и призвал чтить память погибших. Работа журналистов помогает получать помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу журналистов фиксацией нашей правды о войне и доказательств российских преступлений, пишет УНН.
Все, что фиксируют украинские журналисты, – это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала ответственности за все преступления и удары россии против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам медиа, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится проживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость
Президент отметил, что "сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замолчать то, что происходит в Украине". "Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне", - подчеркнул он.
"И все мы должны беречь память и чтить вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны. С Днем журналиста!" - отметил Зеленский.