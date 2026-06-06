"Наша правда о войне и доказательства российских преступлений" - Зеленский поделился кадрами работы журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу журналистов фиксацией нашей правды о войне и доказательств российских преступлений, пишет УНН.

Все, что фиксируют украинские журналисты, – это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала ответственности за все преступления и удары россии против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам медиа, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится проживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость