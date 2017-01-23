Население Украины за год сократилось на 170 тыс. человек - Госстатистики

Сообщается, что данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

По данным ведомства, по состоянию на 1 декабря прошлого года в Украине насчитывалось 42 млн 603 тыс. 854 человека населения. При этом год назад, по состоянию 1 декабря 2015, оно составляло 42 млн 774 тыс. 605 человек.

При этом, по сравнению с данными на 1 ноября 2016 года, численность населения на 1 декабря уменьшилось на 16 тыс. 153 человека из 42 млн 620 тыс. 7 человек.

Указано, что средняя численность населения в январе-ноябре 2016 года составила 42 млн 682 тыс. 185 человек.

Как отмечается, миграционный прирост населения в январе-ноябре 2016 года составил 7 тыс. 618 человек при том, что количество прибывших в страну за этот период достигло 198 тыс. 27 человек, выбывших из страны - 190 тыс. 409 человек. Указано, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО.

По данным Госстатистики, в январе-ноябре 2016 года родилось 365 тыс. 486 человек, умерло - 529 тыс. 766 человек. Так, сокращение составило 164 тыс. 280 человек. Данные указаны без учета временно оккупированного Крыма и части зоны АТО.