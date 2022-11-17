"NASAMS доказали эффективность, время Patriot настало": Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО

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"Я разговаривал с Госсекретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного массированного ракетного удара по Украине в это утро. Разделяем мнение, что россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы", - отметил Кулеба в Twitter.

Министр указал, что поблагодарил США за их жизненно важную оборонную помощь. "И подчеркнул, что поставки систем ПВО Украине необходимо ускорить. NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot настало", - подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.