"NASAMS доказали эффективность, время Patriot настало": Кулеба поговорил с Блинкеном о ПВО

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговорил с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного массированного ракетного удара по Украине в это утро и отметил необходимость ускорить поставки Украине систем ПВО, пишет УНН.

Цитата

"Я разговаривал с Госсекретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного массированного ракетного удара по Украине в это утро. Разделяем мнение, что россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы", - отметил Кулеба в Twitter.

Министр указал, что поблагодарил США за их жизненно важную оборонную помощь. "И подчеркнул, что поставки систем ПВО Украине необходимо ускорить. NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot настало", - подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.

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