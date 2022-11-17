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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"NASAMS довели ефективність, час Patriot настав": Кулеба поговорив з Блінкеном про ППО

"NASAMS довели ефективність, час Patriot настав": Кулеба поговорив з Блінкеном про ППО

Київ • УНН

 • 307129 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що переговорив з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном просто під час чергового масованого ракетного удару по Україні цього ранку і наголосив на необхідності прискорити постачання Україні систем ППО, пише УНН.

Цитата

"Я розмовляв з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном просто під час чергового масованого ракетного удару по Україні цього ранку. Поділяємо думку, що росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови", - зазначив Кулеба у Twitter.

Міністр вказав, що подякував США за їхню життєво важливу оборонну допомогу. "І підкреслив, що постачання систем ППО Україні необхідно прискорити. NASAMS вже довели свою ефективність. Я також переконаний, що час Patriot настав", - наголосив голова МЗС України.

Раніше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські окупанти здійснили удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.

Українські Національні Новини

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