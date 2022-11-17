"NASAMS довели ефективність, час Patriot настав": Кулеба поговорив з Блінкеном про ППО

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"Я розмовляв з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном просто під час чергового масованого ракетного удару по Україні цього ранку. Поділяємо думку, що росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови", - зазначив Кулеба у Twitter.

Міністр вказав, що подякував США за їхню життєво важливу оборонну допомогу. "І підкреслив, що постачання систем ППО Україні необхідно прискорити. NASAMS вже довели свою ефективність. Я також переконаний, що час Patriot настав", - наголосив голова МЗС України.

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