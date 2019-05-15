Насалик заявил, что не видит проблемы в задержке зарплаты шахтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Месячная задолженность по зарплате горнякам не является серьезной проблемой, поскольку возникла из-за бюрократических процедур и скоро будет ликвидирована. Об этом сообщил министр энергетики и угольной отрасли Игорь Насалик журналистам после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Месячная задолженность - я не считаю, что это задолженность по заработной плате. Да, нам немного задержал бюджетный комитет, когда мы перебрасывали средства, потому что мы только 4 дня назад получили заключение о переброске средств. Бюрократические процедуры, но мы вышли, и сегодня казначейство перевело более 316 млн грн", - отметил министр.
При этом он подчеркнул, что месячная задолженность - это не "тема для разговора".
Напомним, десятки шахтеров с ГП "Львовуголь" собрались под стенами здания Министерства энергетики и угольной промышленности на акцию.