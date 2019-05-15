Шахтарі влаштували акцію протесту у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Десятки шахтарів з ДП "Львіввугілля" зібралися під стінами будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості на акцію, через затримку зарплат. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
За словами гірників, їм не виплачують зарплату, починаючи з березня.
"Нам виплатили лише 38% заробітньої плати за березень місяць, а зараз вже 15 травня. Крім того, у нас вже місяць стоїть вугілля, і його ніхто не бере", - повідомив представник профспілки шахтарів.
За словами мітингарів, до них вийшов міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Він зібрав усі їхні вимоги та повіз до Кабміну, аби передати Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.
Шахтарі заявили, що перебуватимуть під стінами міністерства доти, доки не отримають конкретної відповіді.
"Ми назад ні з чим не поїдемо. Люди без копійки грошей", - заявив учасник акції.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на зарплати шахтарям Львівщини виділили гроші.