Шахтеры устроили акцию протеста в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Десятки шахтеров с ГП "Львовуголь" собрались под стенами здания Министерства энергетики и угольной промышленности на акцию, из-за задержки зарплат. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
По словам горняков, им не выплачивают зарплату, начиная с марта.
"Нам выплатили только 38% заработной платы за март месяц, а сейчас уже 15 мая. Кроме того, у нас уже месяц стоит уголь, и его никто не берет", - сообщил представитель профсоюза шахтеров.
По словам митингующих, к ним вышел министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он собрал все их требования и повез в Кабмин, чтобы передать Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
Шахтеры заявили, что будут находиться под стенами министерства, пока не получат конкретного ответа.
"Мы назад ни с чем не поедем. Люди без копейки денег", - заявил участник акции.
Напомним, в начале апреля стало известно, что на зарплаты шахтерам Львовской области выделили деньги.