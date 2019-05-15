Насалик заявив, що не бачить проблеми в затримці зарплати шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Місячна заборгованість по зарплаті гірникам не є серйозною проблемою, оскільки виникла через бюрократичні процедури й скоро буде ліквідована. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної галузі Ігор Насалик журналістам після засідання Кабміна, передає кореспондент УНН.
"Місячна заборгованість – я не вважаю, що це є заборгованість по заробітній платі. Так, нам трошки затримав бюджетний комітет, коли ми перекидали кошти, тому що ми тільки 4 дні тому отримали висновок про перекидання коштів. Бюрократичні процедури, але ми вийшли, і сьогодні казначейство перевело понад 316 млн грн", - зазначив міністр.
При цьому він наголосив, що місячна заборгованість – це не "тема для розмови".
Нагадаємо, десятки шахтарів з ДП "Львіввугілля" зібралися під стінами будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості на акцію.